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FIA пом'якшила умови допуску на змагання для частини російських гонщиків

Це стосується гонщиків, які мають подвійне громадянство.

FIA пом'якшила умови допуску на змагання для частини російських гонщиків
Фото: FIA

Міжнародна федерація автоспорту (FIA) пом'якшила умови допуску на змагання для частини російських та білоруських гонщиків, повідомляється на офіційному сайті організації.

Росіянам та білорусам, які мають подвійне громадянство, тепер не потрібно підписувати декларацію про політичний нейтралітет та дистанціювання від війни в Україні. Для спортсменів з одним громадянством це правило, як і раніше, діє.

Раніше з цієї причини російська команда "КамАЗ-майстер" пропустила ралі "Дакар" через вимогу FIA підписати анкети. У команді зазначили, що зміст документа має політичний характер і порушує принципи рівних умов для спортсменів.

FIA, на відміну від більшості міжнародних спортивних федерацій, не стала повністю усувати росіян та білорусів від змагань під своєю егідою. Гонщики з РФ та РБ продовжують виступи на турнірах під нейтральним прапором.

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