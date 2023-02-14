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Чеські боксери бойкотуватимуть цьогорічний чемпіонат світу через участь росіян і білорусів

Першими про бойкот оголосили США.

Чеські боксери бойкотуватимуть цьогорічний чемпіонат світу через участь росіян і білорусів
Фото: EPA

Чеські боксери приєднуються до США та Ірландії, та не відправлятимуть команди на цьогорічний чемпіонат світу в Індію та Узбекистан. 

Про це повідомляє Радіо Прага.

Президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак зазначив, що Чехія таким чином реагує на дозвіл російським і білоруським боксерам змагатися під національними прапорами, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що першими про бойкот оголосили США, а за ними - Ірландія. 

З 2019 року Чемпіонат світу з боксу втратив статус кваліфікації до Олімпійських ігор через проблеми з фінансуванням і неоднозначне прийняття рішень на олімпійських турнірах. 

Нагадаємо, група з 35 країн вимагатиме відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Серед них - США, Німеччина та Австралія.

Раніше повідомлялось, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах написав листа голові НОК України Вадиму Гутцайту, в якому закликав не бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі через можливий допуск до неї російських та білоруських спортсменів.

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