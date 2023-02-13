Коментатор, який назвав Малиновського росіянином під час матчу Ліги 1, вибачився.

Також Філ Шоен заявив, що переживає за Україну.

Після перемоги проти ПСЖ у матчі Кубка Франції команда Руслана Малиновського "Марсель" успішно зіграла поэдинок 23 туру чемпіонату проти "Клермона".

"Провансальці" здобули впевнену перемогу – 2:0. Український хавбек провів на полі усі 90 хвилин.

Зазначимо, що в одному з ігрових епізодів коментатор Beln Sport Філ Шоєн, який вів репортаж на США, назвав Малиновським росіянином.

Це спричинило бурхливу реакцію української спортивної громадськості. І Шоену довелося через свій Twitter вибачитися перед Малиновським.

"Руслане, щиро перепрошую за застереження. Я часто повторював, що "український" футболіст. Однак після вашого удару я одного разу сказав "Москва".

Після того, як я заповнював ефір протягом години через сльозогінний газ, я не мав уявлення про Росію.

Серйозні, болючі часи, над якими я молюся. Перепрошую за помилку".