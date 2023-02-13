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Коментатор, який назвав Малиновського росіянином під час матчу Ліги 1, вибачився.

Також Філ Шоен заявив, що переживає за Україну.

Коментатор, який назвав Малиновського росіянином під час матчу Ліги 1, вибачився.
Філ Шоен
Фото: скриншот

Після перемоги проти ПСЖ у матчі Кубка Франції команда Руслана Малиновського "Марсель" успішно зіграла поэдинок 23 туру чемпіонату проти "Клермона".

"Провансальці" здобули впевнену перемогу – 2:0. Український хавбек провів на полі усі 90 хвилин.

Зазначимо, що в одному з ігрових епізодів коментатор Beln Sport Філ Шоєн, який вів репортаж на США, назвав Малиновським росіянином.

Це спричинило бурхливу реакцію української спортивної громадськості. І Шоену довелося через свій Twitter вибачитися перед Малиновським.

"Руслане, щиро перепрошую за застереження. Я часто повторював, що "український" футболіст. Однак після вашого удару я одного разу сказав "Москва".

Після того, як я заповнював ефір протягом години через сльозогінний газ, я не мав уявлення про Росію.

Серйозні, болючі часи, над якими я молюся. Перепрошую за помилку".

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