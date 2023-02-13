УПЛ оприлюднила дати та час початку матчів 16-го туру

Дирекція Української прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 16 туру VBET Ліги сезону-2022/23, повідомляє пресслужба організації.
Почати весняну частину чемпіонату довірено футболістам "Кривбасу" та "Колосу".
Більшість матчів 16-го туру буде проведено 4 і 5 березня.
А закриється перший після рестарту тур двобоєм "Львів" – "Минай".
Розклад 16 туру УПЛ:
3 березня (п'ятниця)
- "Кривбас" - "Колос" 13:00
4 березня (субота)
- "Олександрія" - "Дніпро-1" 12:00
- "Динамо" - "Інгульець" 13:00
- "Верес" - "Чорноморець" 14:00
5 березня (неділя)
- "Ворскла" – "Зоря" 12:00
- "Металіст" - "Рух" 13:00
- "Металіст 1925" – "Шахтар" 14:00
6 березня (понеділок)
- "Львів" - "Мінай" 13:00.