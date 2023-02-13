УПЛ оприлюднила дати та час початку матчів 16-го туру

Рестарт чемпіонату України заплановано на 3 березня.

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Дирекція Української прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 16 туру VBET Ліги сезону-2022/23, повідомляє пресслужба організації.

Почати весняну частину чемпіонату довірено футболістам "Кривбасу" та "Колосу".

Більшість матчів 16-го туру буде проведено 4 і 5 березня.

А закриється перший після рестарту тур двобоєм "Львів" – "Минай".

Розклад 16 туру УПЛ:

3 березня (п'ятниця)

"Кривбас" - "Колос" 13:00

4 березня (субота)

"Олександрія" - "Дніпро-1" 12:00

"Динамо" - "Інгульець" 13:00

"Верес" - "Чорноморець" 14:00

5 березня (неділя)

"Ворскла" – "Зоря" 12:00

"Металіст" - "Рух" 13:00

"Металіст 1925" – "Шахтар" 14:00

6 березня (понеділок)