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В УЄФА позбавили Росію очок у таблиці коефіцієнтів

Раніше РФ нараховувався мінімальний коефіцієнт, незважаючи на дискваліфікацію клубів.

В УЄФА позбавили Росію очок у таблиці коефіцієнтів
Фото: UEFA.com

В УЄФА вирішили позбавити Росію балів у таблиці коефіцієнтів за поточний сезон.

Раніше Росії у рейтингу було нараховано мінімальний коефіцієнт, незважаючи на усунення всіх її клубів від міжнародних змагань.

Зазначимо, у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна займає 16-ту позицію, яка дає право на участь у єврокубках через сезон лише чотирьом командам замість звичних п'яти.

Більше того, за таких розкладів у Лігу чемпіонів можна буде заявити лише один клуб. Для збереження становища за участю двох клубів у ЛЧ Україні необхідно у підсумковій таблиці коефіцієнтів посісти як мінімум 15-те місце.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).

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