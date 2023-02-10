В УЄФА позбавили Росію очок у таблиці коефіцієнтів

В УЄФА вирішили позбавити Росію балів у таблиці коефіцієнтів за поточний сезон.

Раніше Росії у рейтингу було нараховано мінімальний коефіцієнт, незважаючи на усунення всіх її клубів від міжнародних змагань.

Зазначимо, у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна займає 16-ту позицію, яка дає право на участь у єврокубках через сезон лише чотирьом командам замість звичних п'яти.

Більше того, за таких розкладів у Лігу чемпіонів можна буде заявити лише один клуб. Для збереження становища за участю двох клубів у ЛЧ Україні необхідно у підсумковій таблиці коефіцієнтів посісти як мінімум 15-те місце.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).