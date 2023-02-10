Михайлюка вдруге за день обміняли в НБА

Зупинка в Портленді була недовга.

Напередодні повідомлялося, що "Нью-Йорк Нікс" у пакеті активів за Джоша Гарта відправив українського легіонера Святослава Михайлюка до "Портленду". Однак до Орегону він так і не доїхав.

Михайлюк став частиною тристоронньої угоди між "Трейл Блейзерс", "Філадельфією" та "Шарлотт".

Внаслідок чого новим притулком Святослава став "Шарлотт Горнетс".

The Hornets will get multiple second-round picks in the deal, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Нагадаємо, у матчі саме проти команди, власником якої є легенда НБА Майкл Джордан, Михайлюк установив особистий рекорд у Лізі.