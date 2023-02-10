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Михайлюка вдруге за день обміняли в НБА

Зупинка в Портленді була недовга.

Михайлюка вдруге за день обміняли в НБА
Святослав Михайлюк
Фото: "Нью-Йорк Нікс"

Напередодні повідомлялося, що "Нью-Йорк Нікс" у пакеті активів за Джоша Гарта відправив українського легіонера Святослава Михайлюка до "Портленду". Однак до Орегону він так і не доїхав.

Михайлюк став частиною тристоронньої угоди між "Трейл Блейзерс", "Філадельфією" та "Шарлотт".

Внаслідок чого новим притулком Святослава став "Шарлотт Горнетс".

Нагадаємо, у матчі саме проти команди, власником якої є легенда НБА Майкл Джордан, Михайлюк установив особистий рекорд у Лізі.

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