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Зінченка визнали гравцем місяця в "Арсеналі"

Для українця це прем’єрна нагорода в клубі.

Зінченка визнали гравцем місяця в "Арсеналі"
Фото: EPA/UPG

Олександр Зінченко виборов свою першу індивідуальну нагороду в "Арсеналі".

Українського захисника было визнано найкращим гравцем команди в січні, повідомляє клубна пресслужба.

Зінченко подякував фанатам "Арсеналу" за визнання.

"Привіт, хлопці. Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місця і за вашу підтримку протягом сезону. Давайте битися разом до самого кінця. Уперед, "каноніри", - заявив Зінченко.

Олександр залишив позаду англійця Едді Нкетію та норвежця Мартіна Едегора.

За 5 матчів минулого місяця Зінченко зробив 16 відборів, 2 перехоплення і 232 точних передачі, що дорівнює 87% від усіх пасів у виконанні гравця.

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