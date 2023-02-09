Для українця це прем’єрна нагорода в клубі.

Олександр Зінченко виборов свою першу індивідуальну нагороду в "Арсеналі".

Українського захисника было визнано найкращим гравцем команди в січні, повідомляє клубна пресслужба.

Зінченко подякував фанатам "Арсеналу" за визнання.

"Привіт, хлопці. Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місця і за вашу підтримку протягом сезону. Давайте битися разом до самого кінця. Уперед, "каноніри", - заявив Зінченко. 🤳 Our January Player of the Month has something to say… pic.twitter.com/rvaMntJaOQ — Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023

Олександр залишив позаду англійця Едді Нкетію та норвежця Мартіна Едегора.

За 5 матчів минулого місяця Зінченко зробив 16 відборів, 2 перехоплення і 232 точних передачі, що дорівнює 87% від усіх пасів у виконанні гравця.