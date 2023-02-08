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Україна замкнула топ-10 стартової гонки чемпіонату світу-2023 з біатлону

Виграла змішану естафету збірна Норвегії.

Україна замкнула топ-10 стартової гонки чемпіонату світу-2023 з біатлону
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в німецькому Обергофі класичною змішаною естафетою 4х6 км стартував чемпіонату світу з біатлону.

Нашу команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. У такому порядку вони бігли по дистанції.

У підсумку український квартет посів 10-е місце.

Незважаючи на коло штрафу, чемпіонами світу стали норвежці.

Другими до фінішу прийшли італійці. Замкнула п'єдестал збірна Франції.

Результати гонки:

  1. Норвегія (1+9) 1:04:41,9
  2. Італія (0+6) +11,6
  3. Франція (0+9) +55,9
  4. Австрія (0+3) +59,2
  5. Чехія (0+7) +1:09,4
  6. Німеччина (1+9) +1:26,5

...

  • 10.  Україна (0+7) +2:45,3.
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