Україна замкнула топ-10 стартової гонки чемпіонату світу-2023 з біатлону

Сьогодні в німецькому Обергофі класичною змішаною естафетою 4х6 км стартував чемпіонату світу з біатлону.
Нашу команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. У такому порядку вони бігли по дистанції.
У підсумку український квартет посів 10-е місце.
Незважаючи на коло штрафу, чемпіонами світу стали норвежці.
Другими до фінішу прийшли італійці. Замкнула п'єдестал збірна Франції.
Результати гонки:
- Норвегія (1+9) 1:04:41,9
- Італія (0+6) +11,6
- Франція (0+9) +55,9
- Австрія (0+3) +59,2
- Чехія (0+7) +1:09,4
- Німеччина (1+9) +1:26,5
...
- 10. Україна (0+7) +2:45,3.