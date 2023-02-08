Україна замкнула топ-10 стартової гонки чемпіонату світу-2023 з біатлону

Сьогодні в німецькому Обергофі класичною змішаною естафетою 4х6 км стартував чемпіонату світу з біатлону.

Нашу команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. У такому порядку вони бігли по дистанції.

У підсумку український квартет посів 10-е місце.

Незважаючи на коло штрафу, чемпіонами світу стали норвежці.

Другими до фінішу прийшли італійці. Замкнула п'єдестал збірна Франції.

Результати гонки:

Норвегія (1+9) 1:04:41,9 Італія (0+6) +11,6 Франція (0+9) +55,9 Австрія (0+3) +59,2 Чехія (0+7) +1:09,4 Німеччина (1+9) +1:26,5

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