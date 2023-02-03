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Меркушина – найкраща спортсменки України у січні

Анастасія стала чемпіонкою Європи.

Меркушина – найкраща спортсменки України у січні
Анастасія Меркушина
Фото: IBU

За рішенням експертної комісії НОК України найкращою спортсменкою України у січні стала біатлоністка Анастасія Меркушина, інформує Sportarena.com.

Нагадаємо, у січні Меркушина стала переможницею у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцерхайді.

Найкращою юною спортсменкою України в січні названо рідну сестру Анастасії, біатлоністку Олександру Меркушину. На зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Італії Олександра стала чемпіонкою та бронзовим призером.

У лютому Анастасія Меркушина виступить на чемпіонаті світу-2023 в Оберхофі. На ЧС-2023 може виступити і Олександра, вона готова замінити травмовану Дар’ю Блашко.

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