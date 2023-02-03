Меркушина – найкраща спортсменки України у січні

За рішенням експертної комісії НОК України найкращою спортсменкою України у січні стала біатлоністка Анастасія Меркушина, інформує Sportarena.com.
Нагадаємо, у січні Меркушина стала переможницею у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцерхайді.
Найкращою юною спортсменкою України в січні названо рідну сестру Анастасії, біатлоністку Олександру Меркушину. На зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Італії Олександра стала чемпіонкою та бронзовим призером.
❄️🇺🇦🏅Біатлоністки Анастасія та Олександра Меркушини визнані найкращими спортсменками січня в Україні!— НОК України (@OlympicUA) February 2, 2023
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📷 EYOF-2023/ https://t.co/6CRoJnlYOk#НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Біатлон #спортсменмісяця #Ukraine pic.twitter.com/bZzw6RCJIN
У лютому Анастасія Меркушина виступить на чемпіонаті світу-2023 в Оберхофі. На ЧС-2023 може виступити і Олександра, вона готова замінити травмовану Дар’ю Блашко.