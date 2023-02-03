МОК роз'яснив питання з можливим допуском російських спортсменів до Олімпіади у Парижі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вважав передчасними розмови про участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Поки йдеться лише про міжнародні змагання в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні, йдеться в офіційній заяві на сайті МОК.

"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі поки не прийнято. Йдеться про їхню участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні", - сказано в повідомленні.

У МОК додали, що в жодному документі про Олімпійські ігри 2024 року в Парижі не згадуються спортсмени з Росії та Білорусі.