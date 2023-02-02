У НОК США сумніваються, що російські спортсмени виконають усі умови, щоб брати участь у змаганнях

При цьому, Олімпійський комітет підтримав ідею МОК повернути росіян та білорусів.

Президент Національного олімпійського та паралімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс підтримав ідею МОК з приводу повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання у нейтральному статусі.

"Ми вислухали багатьох спортсменів та вболівальників зі США, і визнаємо необхідність того, щоб у змаганнях брали участь усі найкращі спортсмени світу. Але це може статися, якщо процес відбуватиметься із повним забезпеченням безпечних та чесних змагань", - цетує Сайкса Sportarena.com.

"Ми закликали МОК продовжити вивчення процесу, який зберіг би існуючі санкції, гарантуючи, що до змагань буде допущено лише нейтральних та чистих спортсменів. Цей процес потребує ретельного контролю та додаткових зусиль", - додав функціонер.

При цьому Сайкс заявив, що USOPC залишається солідарним з Україною та її спортсменами і висловив "скептицизм щодо того, чи можуть бути виконані всі умови" для допуску росіян та білорусів.

Нагадаємо, МОК готовий розглянути можливість допуску атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. При цьому всі бажаючі будуть зобов’язані виступати у нейтральному статусі. Також спортсмени не повинні підтримувати війну Росії проти України і пройти обов’язкову перевірку на допінг.

Олімпійський саміт під головуванням президента МОК Томаса Баха одноголосно погодився прийняти ініціативу, запропоновану Олімпійською радою Азії (ОСА), що дозволяє спортсменам з РФ та РБ взяти участь у його змаганнях.

НОК України проведе онлайн-конференцію завтра, 3 лютого. Під час засідання обговорюватиметься питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024, на які можуть допустити представників Росії та Білорусі під нейтральним прапором.