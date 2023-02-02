Україна не отримає від Абрамовича грошей від продажу "Челсі"

Із фонду кошти підуть на відновлення освітніх закладів, допомогу медичного характеру та інші сфери.

Колишний власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович не має доступу до коштів від продажу "Челсі" та не бере участі у процесі їх розподілу.

"Перед продажем "Челсі" Роман Абрамович оголосив, що хоче, щоб виручені кошти були передані до благодійного фонду для жертв з обох сторін конфлікту між Росією та Україною.

Йдеться виключно про гуманітарну допомогу населенню. Однак після продажу клубу гроші так і не було переведено на рахунок Абрамовича і відтоді перебувають у розпорядженні британської влади", - цитує заяву пресслужби російського бізнесмена sport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше з'явилася інформація, що британський уряд наближений до того, щоб передати 2,3 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем, до спеціального фонду фінансової допомоги Україні. Ця сума є чистою виручкою від продажу клубу у 2022 році.

Найближчим часом Європейський Союз має схвалити проведення грошей. Сума надійде на рахунок фонду, який очолює колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз. Із фонду кошти підуть на відновлення освітніх закладів, допомогу медичного характеру та інші сфери. Усі кошти розподілятимуться під контролем ЄС.

Деякі ЗМІ помилково написали, що саме Абрамович віддасть 2,3 млрд фунтів Україні. Ці повідомлення були результатом неправильного тлумачення публікації британської газети The Telegraph, зазначає видання.