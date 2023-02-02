Експерти ООН підтримали МОК з приводу допуску росіян до міжнародних змагань

Експерти Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини підтримали позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спрямовану на допуск росіян до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

"Ми наполегливо закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку і піти далі, забезпечивши відсутність дискримінації будь-якого спортсмена за ознакою його національності. МОК і загалом олімпійська спільнота зобов'язані дотримуватись Олімпійської хартії та міжнародних норм у галузі прав людини, які забороняють дискримінацію", - цитують заяви експертів xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Одні й самі правила мають застосовуватися всім спортсменам, незалежно від своїх національності. Це включає в себе правило про те, що будь-яка пропаганда національної, расової чи релігійної ненависті, яка є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі або насильства, має бути заборонена", - зазначено в заяві.

Нагадаємо,Україна може бойкотувати Олімпійські ігри через допуск Росії.