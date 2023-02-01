Українки Терлюга та Серьогіна отримали нагороди Grand Winner-2022

Українські каратистки Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна здобули титул Grand Winner 2022 від Всесвітньої федерації карате (WKF), інформує пресслужба організації.

Зазначимо, що Терлюга – єдина каратистка, яка вчетверте поспіль виграє нагороду Grand Winner. Анжеліка підтвердила своє домінування у категорії до 55 кг – до цього українка була найкращою у 2017, 2019 та 2020-2021 роках.

У минулій зоні Терлюга виграла чемпіонат Європи, 4 медалі на етапах Premier League – "золото" у Рабаті та Матюзінюші, "срібло" у Баку та Фуджайрі.

У свою чергу Серьогіна у ваговій категорії до 61 кг у минулому сезоні виграла 2 "золота" на етапах Premier League у Баку та Матюзінюші, а також "срібло" у Фуджайрі.