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Українки Терлюга та Серьогіна отримали нагороди Grand Winner-2022

WKF визнала заслуги наших каратисток.

Українки Терлюга та Серьогіна отримали нагороди Grand Winner-2022
Анжеліка Терлюга (праворуч) та Аніта Серьогіна
Фото: UKF

Українські каратистки Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна здобули титул Grand Winner 2022 від Всесвітньої федерації карате (WKF), інформує пресслужба організації.

Зазначимо, що Терлюга – єдина каратистка, яка вчетверте поспіль виграє нагороду Grand Winner. Анжеліка підтвердила своє домінування у категорії до 55 кг – до цього українка була найкращою у 2017, 2019 та 2020-2021 роках.

У минулій зоні Терлюга виграла чемпіонат Європи, 4 медалі на етапах Premier League – "золото" у Рабаті та Матюзінюші, "срібло" у Баку та Фуджайрі.

У свою чергу Серьогіна у ваговій категорії до 61 кг у минулому сезоні виграла 2 "золота" на етапах Premier League у Баку та Матюзінюші, а також "срібло" у Фуджайрі.

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