Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСпорт

Директор Australian Open закликав підтримати українських спортсменів

Крейг Тайлі виступив із заявою.

Директор Australian Open закликав підтримати українських спортсменів
Крейг Тайлі
Фото: Tennis365

Директор Australian Open Крейг Тайлі попросив тенісну спільноту активніше підтримувати українських спортсменів.

"Я хотів би, щоб тенісний світ більше підтримував українських спортсменів, бо я проводжу багато часу з українськими спортсменами і справді багато дізнався про їхнє становище.

І найголовніше, що жоден українець не може повернутись додому.

У них немає дома, куди вони могли б поїхати, тому коли вони подорожують світом, щоб грати в теніс, їм просто потрібно вирушити в сусіднє місто або країну, щоб зіграти в теніс", - заявив Тайлі в ефірі національного ABC Radio.

Нагадаємо, на Australian Open-2023 зібрали гроші для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також