Директор Australian Open закликав підтримати українських спортсменів

Директор Australian Open Крейг Тайлі попросив тенісну спільноту активніше підтримувати українських спортсменів.

"Я хотів би, щоб тенісний світ більше підтримував українських спортсменів, бо я проводжу багато часу з українськими спортсменами і справді багато дізнався про їхнє становище.

І найголовніше, що жоден українець не може повернутись додому.

У них немає дома, куди вони могли б поїхати, тому коли вони подорожують світом, щоб грати в теніс, їм просто потрібно вирушити в сусіднє місто або країну, щоб зіграти в теніс", - заявив Тайлі в ефірі національного ABC Radio.

Нагадаємо, на Australian Open-2023 зібрали гроші для України.