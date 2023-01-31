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Клуб Миколенка оголосив про призначення нового головного тренера

Шон Дайч очолив "Евертон".

Клуб Миколенка оголосив про призначення нового головного тренера
Шон Дайч
Фото: EPA/UPG

Ліверпульський "Евертон", кольори якого захищає українець Віталій Миколенко, офіційно повідомив про призначення нового головного тренера.

Новим наставником команди став 51-річний англійський фахівець Шон Дайч. Сторони уклали контракт до літа 2025 року.

Дайч замінив на посаді Френка Лемпарда, якого було звільнено за незадовільні результати.

Нагадаємо, останнім клубом Дайча був "Бернлі", з яким він провів 10 сезонів.

Додамо, що мерсісайдці розташувалися на передостанньому місці у турнірній таблиці АПЛ.

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