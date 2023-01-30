Слідом за Україною: Польща та низка інших країн висунуть ультиматум, якщо Росію допустять до Олімпіади-2024

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук відреагував на можливий допуск російських та білоруських спортсменів на міжнародні турніри, включаючи найближчі Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Фото: twitter.com

"Не можу уявити подібний сценарій. Польща та Великобританія перебувають в авангарді зусиль щодо створення міжнародної коаліції проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді наступного року", - цитує Бортничука xsport.ua з посиланням на polskieradio.pl.

"Це (висування Польщею з союзниками ультиматуму МОК, - прим. LB.ua) залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли б відбутися", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що МОК заявив про намір розглянути допуск росіян та білорусів до міжнародних стартів у нейтральному статусі, назвавши для них умови.

Раніше на цю заяву відреагували у НОК України.