FIS не допустить російських лижників на чемпіонат світу

У Міжнародній федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) негативно відповіли на питання про можливу участь російських лижників на чемпіонаті світу з лижних видів спорту у Планиці (Словенія).

"Жодних шансів. У нас не запланована зустріч (до старту чемпіонату світу, - прим. LB.ua). Жодне рішення не може бути прийняте до чемпіонату світу.

Ми завжди говорили, що слідуватимемо рекомендаціям МОК. Сподіваюся, так і буде, але до весняної зустрічі FIS у мене не буде жодних коментарів, окрім того, що рішення на цю зиму вже було ухвалено",- наводить слова генерального секретаря FIS Мішеля Віона xsport.ua з посиланням на Viaplay.