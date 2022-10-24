FIS продовжила усунення російських лижників на сезон-2022/23

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях на сезон-2022/2023, заявив член ради FIS Матс Арьєс.

"Все решилося так, як і очікувалося. Прийнято таке саме рішення, що й раніше", — наводить слова шведського функціонера NRK.

30 вересня голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запропонував допустити російських спортсменів до участі у міжнародних стартах під нейтральним прапором, якщо вони дистанціюються від війни в Україні.

FIS раніше продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях на весь літній сезон 2022 року.

Раніше президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе повідомила, що скандинавські країни відмовлять у в'їзді російським спортсменам навіть за умови допуску до міжнародних змагань.