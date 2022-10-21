Жіноча футзальна збірна України розгромила Хорватію та одноосібно очолила свою групу відбору на Євро-2023.

У другому турі відбірного турніру Євро-2023 футзальна жіноча збірна України розгромила суперниць із Хорватії – 5:1 (1:1).
З урахуванням матчу Польща – Нідерланди (1:2) підопічні Олега Шайтанова з 6 очками одноосібно очолили групу 2.
По 3 очки набрали команди Нідерландів та Польщі. Збірна Хорватії поки що на голодному пайку.
У заключній зустрічі українки зіграють із господарками майданчика збірною Польщі Матч відбудеться завтра, 22 жовтня.
Нагадаємо, що у стартовому матчі Україна обіграла Нідерланди – 5:2.