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Жіноча футзальна збірна України розгромила Хорватію та одноосібно очолила свою групу відбору на Євро-2023.

Українки у кожному матчі забивають своїм суперницям по 5 голів.

У другому турі відбірного турніру Євро-2023 футзальна жіноча збірна України розгромила суперниць із Хорватії – 5:1 (1:1).

З урахуванням матчу Польща – Нідерланди (1:2) підопічні Олега Шайтанова з 6 очками одноосібно очолили групу 2.

По 3 очки набрали команди Нідерландів та Польщі. Збірна Хорватії поки що на голодному пайку.

У заключній зустрічі українки зіграють із господарками майданчика збірною Польщі Матч відбудеться завтра, 22 жовтня.

Нагадаємо, що у стартовому матчі Україна обіграла Нідерланди – 5:2.

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