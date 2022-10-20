Вітао відмовляється повертатися до "Шахтаря"

22-річний центральний захисник "Шахтаря" Вітао, відданий в оренду до "Інтернасьйоналу", заявив про бажання залишитися в бразильській команді і після закінчення терміну оренди, що закінчується в червні 2023 року.

“Це ні для кого не секрет. Моя воля полягає в тому, щоб залишитись в Порту-Алегрі. Я багато визначив для себе з того часу, як приїхав. Я дуже щасливий тут. Моя родина також. Але все залежить не лише від мене. Все набагато складніше.

Я хочу продовжувати виконувати свою роботу. Я сподіваюся, що все буде максимально гладко. Це не так просто. Якщо я залишуся, то буду дуже гордий. Якщо станеться зворотне, я піду з високо піднятою головою, пам'ятаючи про те, що залишив усе найкраще тут", - цитує Вітао gauchazh.clicrbs.com.br.

У поточному сезоні на рахунку Вітао 25 матчів у бразильській Серії А та 1 забитий м'яч.