Фонд Олександра Усика 20 жовтня у Лос-Анджелесі проведе благодійний вечір зі збору коштів, повідомляє Sportarena.com.

На заході пройде благодійний аукціон із ексклюзивними призами. Головним лотом аукціону стане скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас.

Фото: sportarena.com

В організації івента взяв участь сам чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring та його менеджер Егіс Клімас. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, чемпіон WBA/WBO/IBF/IBO у надважкій вазі Олександр Усик став амбасадором платформи UNITED24.