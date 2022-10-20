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Усик проведе у США благодійний вечір

Разом з Егісем Клімасем.

Усик проведе у США благодійний вечір
Олександр Усик і Єгіс Клімас
Фото: МАРК РОБІНСОН/MATCHROOM

Фонд Олександра Усика 20 жовтня у Лос-Анджелесі проведе благодійний вечір зі збору коштів, повідомляє Sportarena.com.

На заході пройде благодійний аукціон із ексклюзивними призами. Головним лотом аукціону стане скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас.

Фото: sportarena.com

В організації івента взяв участь сам чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring та його менеджер Егіс Клімас.

Нагадаємо, чемпіон WBA/WBO/IBF/IBO у надважкій вазі Олександр Усик став амбасадором платформи UNITED24.

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