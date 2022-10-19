"Дніпро-1" втратив перші очки в чемпіонаті

У рамках 7-го туру Української прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Дніпро-1" в якості номінального господаря у Ужгороді приймав "Інгулець" та втратив у чемпіонаті перші очки – матч завершився внічию – 2:2.

Команди по черзі лідирували у поєдинку. На гол Володимира Адамюка, забитого на останній хвилині першого тайму, гості відповіли дублем Артема Солякова (55-а та 66-а хвилини).

Але лідирував "Інгулець" лише 120 секунд – у дніпрян відзначився Олександр Пихаленок.

Зазначимо, що на 23 хвилині матч на півтори години перервала повітряна тривога.

"Дніпро-1" залишився лідером чемпіонату, але вже ввечері його може спіткати "Шахтар", якщо виграє у "Колоса".