Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
ГоловнаСпорт

"Дніпро-1" втратив перші очки в чемпіонаті

Дніпряни не змогли подолати "Інгулець".

"Дніпро-1" втратив перші очки в чемпіонаті
Фото: scdnipro1.com.ua

У рамках 7-го туру Української прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Дніпро-1" в якості номінального господаря у Ужгороді приймав "Інгулець" та втратив у чемпіонаті перші очки – матч завершився внічию – 2:2.

Команди по черзі лідирували у поєдинку. На гол Володимира Адамюка, забитого на останній хвилині першого тайму, гості відповіли дублем Артема Солякова (55-а та 66-а хвилини).

Але лідирував "Інгулець" лише 120 секунд – у дніпрян відзначився Олександр Пихаленок.

Зазначимо, що на 23 хвилині матч на півтори години перервала повітряна тривога.

"Дніпро-1" залишився лідером чемпіонату, але вже ввечері його може спіткати "Шахтар", якщо виграє у "Колоса".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також