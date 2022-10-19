Вишнівецький став віцечемпіоном ЧС (U-23) з боротьби

Третє золото цього року Михайлу не підкорилося.

В іспанському Понтеведрі завершився другий день змагань на чемпіонаті світу (U-23) з боротьби (греко-римська, вільна і жіноча), за результатом якого в скарбничку збірної України надійшла перша медаль - срібна.

Її володарем став борець греко-римського стилю Михайло Вишневецький.

У фіналі вагової категорії до 130 кг цьогорічний тріумфатор першостей Європи та світу (U-20) "в одні ворота" програв турку Фатіху Бозкурту - 1:9.

На шляху до фіналу 20-річний вихованець Костянтинівської школи боротьби знищив чемпіона світу-2021 серед дорослих іранця Аліакбара Хосейна Юсофіямадчалі (7:1), а у півфіналі розібрався з азербайджанцем Саханом Мамудовим – 6:3.

Додамо, що свої "бронзові" фінали програли Максим Лю (вага до 63 кг) та Дмитро Васецький (вага до 77 кг).