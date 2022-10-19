Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
ГоловнаСпорт

Вишнівецький став віцечемпіоном ЧС (U-23) з боротьби

Третє золото цього року Михайлу не підкорилося.

Вишнівецький став віцечемпіоном ЧС (U-23) з боротьби
Михайло Вишневецький
Фото: UWW

В іспанському Понтеведрі завершився другий день змагань на чемпіонаті світу (U-23) з боротьби (греко-римська, вільна і жіноча), за результатом якого в скарбничку збірної України надійшла перша медаль - срібна.

Її володарем став борець греко-римського стилю Михайло Вишневецький.

У фіналі вагової категорії до 130 кг цьогорічний тріумфатор першостей Європи та світу (U-20) "в одні ворота" програв турку Фатіху Бозкурту - 1:9.

На шляху до фіналу 20-річний вихованець Костянтинівської школи боротьби знищив чемпіона світу-2021 серед дорослих іранця Аліакбара Хосейна Юсофіямадчалі (7:1), а у півфіналі розібрався з азербайджанцем Саханом Мамудовим – 6:3.

Додамо, що свої "бронзові" фінали програли Максим Лю (вага до 63 кг) та Дмитро Васецький (вага до 77 кг).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також