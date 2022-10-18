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Федерація лижного спорту України прокоментувала інформацію про перехід російського дворазового чемпіона Універсіади

"Нічого не знаємо".

Федерація лижного спорту України прокоментувала інформацію про перехід російського дворазового чемпіона Універсіади
Валерій Гонтар
Фото: соцмережі

Секретар Федерації лижного спорту України (ФОСУ) Юлія Сипаренко прокоментувала інформацію про отримання російським лижником Валерієм Гонтарем українського громадянства.

"Ми нічого не знаємо про це. Щойно дізналися від вас. Нічого не можемо прокоментувати з цього приводу. Цей спортсмен у контакт із нашою федерацією ніколи не виходив щонайменше через офіційні канали. Мені про нього нічого не відомо. Насправді навіть якщо він одержав українське громадянство, він не є членом федерації", - заявила Сипаренко в ексклюзивному інтерв'ю "Супільне спорт".

"Це доросла людина, я не бачу варіантів у неї для виступу за Україну. Навіть якщо людина отримала українське громадянство, існує міжнародний карантин, вона передбачає консенсус обох федерацій: тієї, яка відпускає спортсмена, та нової, громадянство якої вона отримала. Відповідно, у нашому випадку це неможливо", - додала секретар ФОСУ.

Зазначимо, що останній старт 29-річного лижника був у сезоні-2019/2020. Завдяки цьому йому не потрібно відбувати обов'язковий карантин. При цьому на сайті Міжнародної лижної федерації (FIS) Ґонтар значиться як спортсмен, який завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Ґонтар є дворазовим переможцем Універсіади-2017 у складі збірної Росії.

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