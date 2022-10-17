На "Сан-Мамесі" відреагували на появу прапорів невизнаної республіки.

У рамках 9-го туру Ла Ліги "Атлетик" у Більбао приймав мадридський "Атлетіко".

За рахунок єдиного гола, забитого Антуаном Грізманном на 47-й хвилині, перемогу святкували гості – 1:0.

У другому таймі понад 48 тисяч глядачів, що зібралися на "Сан-Мамесі", стали свідками прапору т.зв. ДНР та СРСР, які продемонструвала група вболівальників баскської команди Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH).

Працівники спортивної арени оперативно відреагували на цей жест та змусили ультрас залишити трибуну, повідомляє іспанський ресурс insurgente.org.

Фото: insurgente.org

Зазначимо, ICHH - фанатське угрупування, створене у 2013 році лівими баскськими націоналістами шляхом об'єднання інших груп фанатів "Атлетика", яке визначає себе як патріотичну та антифашистську групу фанів, які спілкуються баскською мовою.

Додамо, що сам "Сан-Мамес" під час цього матчу був підсвічений у кольорах українського прапора.