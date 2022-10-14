УПЛ – одна з найгірших серед 74 ліг за кількістю створених моментів за матч

Так, видовищністю найвищий український футбольний дивізіон зараз не відрізняється.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) на своєму офіційному сайті презентував новий рейтинг національних футбольних ліг, взявши за критерій кількість створених гольових моментів у матчах 2022 року. До реєстру увійшли 74 чемпіонати.

Українська прем'єр-ліга розташувалася на передостанньому місці, маючи середній показник 8,62 моменти за гру. Нижче за УПЛ лише 2-й дивізіон чемпіонату Бразилії (8,41).

Згідно з наведеною статистикою, у матчах чемпіонату України в середньому за гру забивається 2,23 гола (67-е місце), за 0,21 гола – з пенальті (60-е місце).

Лідером рейтингу є німецька Бундесліга – 12,96 моментів за гру. При цьому чемпіонат Німеччини шостий за кількістю голів – 3,04. Найбільше забивають у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії – 3,38 м'ячі за гру.

Зазначимо, що цей рейтинг має суб'єктивну оцінку, якщо враховувати, що на 4-му місці розташувався чемпіонат Катару, а АПЛ, Серія А та Ла Ліга займають 10-у, 11-у та 28-ю позиції відповідно.

Рейтинг ліг за середньою кількістю створених моментів та забитих голів.

Бундесліга (Німеччина) – 12,96/3,04 2-й дивізіон Нідерландів - 12,67/3,05 Чемпіонат Норвегії – 12,41/3,18 Чемпіонат Катару - 12,21/3,22 Чемпіонат Австралії - 12,15/3,04 2-а Бундесліга - 12,04/2,96 Ередивізі (Нідерланди) - 12,01/2,92 Чемпіонат Туреччини – 11,94/2,91 РПЛ (Росія) - 11,92/2,85 АПЛ (Англія) - 11,88/2,84 Серія А (Італія) – 11,77/2,62

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14. Ліга 1 (Франція) – 11,56/2,86

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28. Ла Ліга (Іспанія) - 10,93/2,53

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