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Президент Європейських олімпійських комітетів заявив про неможливість участі росіян та білорусів у Європейських іграх-2023

Спірос Капралос висловився категорично.

Президент Європейських олімпійських комітетів заявив про неможливість участі росіян та білорусів у Європейських іграх-2023
Спірос Капралос
Фото: insidethegames.biz

Президент Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) Спірос Капралос, який також очолює грецький НОК, повідомив, що участь російських та білоруських спортсменів у Європейських іграх-2023 на даний момент навіть не обговорюється.

"Я знаю, що це питання турбує багатьох із вас. Тому я маю чітко відповісти – за нинішніх обставин участь російських та білоруських спортсменів у Європейських іграх-2023 неможлива", - цитує 67-річного спортивного функціонера insidethegames.biz.

Церемонія відкриття та закриття ІІІ Європейських ігор пройде на стадіоні "Таурон Арена Краків" (Польща). До програми змагань увійдуть 23 види спорту. Ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.

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