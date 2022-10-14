Кияни у єврокампаніїї поки що без очок.

У рамках четвертого туру Ліги Європи "Динамо" в ролі номінального господаря приймало у Кракові "Ренн" та зазнало поразки – 0:1.

Гол, який вирішив результат поєдинку, у дебюті другого тайму після подачі кутового забив дебютант французької команди Крістофер Ву. Зазначимо, що в епізоді з пропущеним голом позиційну помилку припустився захисник киян Олександр Сирота, який і дозволив Ву безперешкодно підставити ногу у воротарській.

Фото: EPA/UPG Крістофер Ву

Цією поразкою підопічні Мірчі Луческу поставили хрест на перспективі продовження боротьби за вихід у плей-оф турніру, але не позбавили себе шансів на зустріч євровесни.

Справа в тому, що у паралельному матчі "Фенербахче" на виїзді здобув мінімальну перемогу над АЕКом – 2:1.

За 2 тури до фінішу групового етапу французький та турецький клуби гарантували собі вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Греки набрали 3 очки. Динамівці не набрали ще жодного балу.

І між цими командами ведеться боротьба за третє місце у групі В, що дає право навесні змінити ЛЄ на Лігу конференцій.

У наступному турі, 27 жовтня, АЕК приймає "Динамо".

Огляд матчу "Динамо" - "Ренн".

Огляд матчу АЕК - "Фенербахче".