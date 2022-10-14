У рамках четвертого туру Ліги Європи "Динамо" в ролі номінального господаря приймало у Кракові "Ренн" та зазнало поразки – 0:1.
Гол, який вирішив результат поєдинку, у дебюті другого тайму після подачі кутового забив дебютант французької команди Крістофер Ву. Зазначимо, що в епізоді з пропущеним голом позиційну помилку припустився захисник киян Олександр Сирота, який і дозволив Ву безперешкодно підставити ногу у воротарській.
Цією поразкою підопічні Мірчі Луческу поставили хрест на перспективі продовження боротьби за вихід у плей-оф турніру, але не позбавили себе шансів на зустріч євровесни.
Справа в тому, що у паралельному матчі "Фенербахче" на виїзді здобув мінімальну перемогу над АЕКом – 2:1.
За 2 тури до фінішу групового етапу французький та турецький клуби гарантували собі вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи.
Греки набрали 3 очки. Динамівці не набрали ще жодного балу.
І між цими командами ведеться боротьба за третє місце у групі В, що дає право навесні змінити ЛЄ на Лігу конференцій.
У наступному турі, 27 жовтня, АЕК приймає "Динамо".
Огляд матчу "Динамо" - "Ренн".