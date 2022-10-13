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Збірна України з гандболу стартувала з перемоги у відборі Євро-2024

У ролі прем'єрного суперника виступила збірна Фарерських островів.

Збірна України з гандболу стартувала з перемоги у відборі Євро-2024
Фото: handball.net.ua

Напередодні чоловіча збірна України з гандболу успішно стартувала у відборі чемпіонату Європи-2024.

У рамках першого туру кваліфікації українська команда у німецькому місті Ашаффенбург у ролі номінальної господарки приймала збірну Фарерських островів.

Гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" – 29:25 (18:14).

Гандикап у 4 м'ячі, завойований нашою командою у першому таймі, вдалося зберегти і після перерви.

Варто зазначити, що 16 жовтня у другому турі збірна України зіграє з Румунією у Бухаресті.

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної відбіркової групи, а також чотири найкращі збірні, які посіли треті місця у своїх квартетах.

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