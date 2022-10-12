Могучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки року

World Athletics на своєму офіційному сайті опублікував список претенденток на звання кращої легкоатлетки світу в 2022 році.

У топ-10 потрапила і українка Ярослава Магучіх. Female Athlete of the Year nominee 🇺🇦



Retweet to vote for Yaroslava Mahuchikh in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/p6WnCPJ8B1 — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2022

У нинішньому сезоні Магучих здобла "золото" белградського чемпіонату світу у приміщенні і мюнхенського чемпіонату Європи. Крім того, 21-річна уродженка Дніпра стала срібною призеркою чемпіонату світу в Орегоні.

Проголосувати за українку можна лайкнувши пост у Facebook або Instagram, а також ретвітнувши відповідний твіт.

Переможці будуть оголошені у соціальних мережах World Athletics на початку грудня.