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Могучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки року

Українці склали конкуренцію ще дев'ять спортсменок.

Могучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки року
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

World Athletics на своєму офіційному сайті опублікував список претенденток на звання кращої легкоатлетки світу в 2022 році.

У топ-10 потрапила і українка Ярослава Магучіх.

У нинішньому сезоні Магучих здобла "золото" белградського чемпіонату світу у приміщенні і мюнхенського чемпіонату Європи. Крім того, 21-річна уродженка Дніпра стала срібною призеркою чемпіонату світу в Орегоні.

Проголосувати за українку можна лайкнувши пост у Facebook або Instagram, а також ретвітнувши відповідний твіт.

Переможці будуть оголошені у соціальних мережах World Athletics на початку грудня.

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