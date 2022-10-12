Наставники "Реала" та "Шахтаря" прокоментували нічию своїх команд у Лізі чемпіонів

Напередодні у Варшаві "Шахтар" та "Реал" розписали видовищну нічию у рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 1:1.

При цьому мадридці виконали своє головне завдання – гарантували собі місце у плей-оф турніру, а "гірники" наблизили виконання свого головного завдання – вихід у євровесну.

Після матчу наставники обох команд оцінили гру своїх підопічних.

Фото: EPA/UPG Ігор Йовічевіч

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич заявив, що його гравці засмучені підсумковим рахунком, що говорить про те, що команда перебуває на вірному шляху.

"Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв "Реал", то це означає, що ми на гарному шляху. Проєкт, який ми розпочали три місяці тому, не виглядав навіть проєктом, а зараз ми б’ємося на рівних із найкращим клубом у світі – це лише заслуга футболістів.

Я дістав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців.

З погляду результату – це футбол, і ми повинні прийняти це як невід’ємну частину футболу. Однак за самою грою, як мені особисто говорив сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу.

І, надто, така нагода, яку мав Лассіна Траоре, – шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 і закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента протягом більшої частини матчу – це мене тішить як тренера", - цетує Йовічевіча клубна пресслужба.

"Одне очко, але згодом ви побачите, що це величезне очко. У мене зараз таке відчуття, що ми втратили два очки, і це справді так. Коли тобі забивають на останніх секундах, це засмучує. Але правда й те, що до матчу хто б міг думати про це очко?

Ми зробили висновки з останнього матчу, з того мандражу, що був на "Бернабеу", внесли корективи. І значно легше було грати, адже ми відчували стадіон, підтримку вболівальників, яка нас несла й додавала адреналіну.

Ми були значно компактнішими, досить солідно відіграли в обороні, крім того останнього епізоду, який здебільшого є випадковістю, ніж якоюсь комбінованою дією. Шкода, проте це дуже важливе очко для нас з огляду на те, що "Селтік" програв "Лейпцигу".

Тепер вони повинні будуть їхати в Мадрид до "Реала", і ми маємо досить великі шанси, щоб вийти з групи, якщо гратимемо так само далі. Це найкраща наша гра, абсолютно найкраща гра протягом тих трьох місяців від початку нового проєкту. Це просто наше світле майбутнє", - впевнений хорватський фахівець.

"Ми розпочинали проєкт із "Шахтарем" практично з нуля, без бразильців, а зараз маємо потужну команду, яка може змагатися нарівні з найсильнішим клубом світу. У роздягальні ми засмучені, адже втратили два очки, пропустивши гол на останній хвилині.

Зараз ми маємо шанси вийти з групи. Попереду на нас чекає українське класико: матчі "Шахтаря" й "Динамо" – це як матчі "Реала" та "Барселони", - додав головний тренер "гірників".

Зі свого боку, наставник "Реала" Карло Анчелотті вважає, що його команда зіграла погано, особливо у середній лінії.

Фото: EPA/UPG Карло Анчелотті

"Рюдігер забив дуже важливий гол для нас, він усміхався і був у гарному настрої. Якщо говорити загалом, то наша лінія гри мені подобається, але цієї ночі ми погано зіграли. У футболі трапляється таке, але зараз ми боролися до кінця, щоб вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

"Шахтар" потужно зіграв у середній лінії. Суперник виглядав злагоджено та закрито у центрі поля – нам було важко грати.

Справді, я вважаю, що ми погано зіграли. Перший тайм вийшов нам непоганим: ми контролювали гру, шукали моменти. Потім "Шахтар" забив гол, і ми втратили рівновагу – так іноді трапляється, і мені важко пояснити причину.

"Шахтар" добре зіграв у захисті, нам було важко знайти їхні слабкі сторони. З одного боку, ми показали погану гру, а з іншого боку, вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це дуже добрий результат, оскільки ми можемо знову виграти турнір", - зазначив італійський фахівець.