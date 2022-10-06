Головний тренер "Шахтаря" прокоментував поразку від "Реала" у Лізі чемпіонів

Ігорю Йовічевічу здається, що наступна гра з "Реалом" буде трохи простіше завдяки підтримці трибун.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував виїзний матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Реалом" (1:2) та оцінив шанси своєї команди в наступній грі з мадридським клубом, який відбудеться вже через тиждень, 11 жовтня.

"У цьому матчі було потроху всього. Нам не вистачило досвіду насамперед на початку. Ми давали багато вільного простору «Реалу», який дуже добре діє у завершенні атаки.

Звичайно, ми грали проти найкращої команди світу, і цього не можна приховувати. Але чим більше ми проводитимемо таких матчів, тим краще гратимемо як команда.

У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з «Реалом», а іноді й перевершували суперника. Наші футболісти в деяких моментах грали так, що найкращі гравці «Реала» не могли їх нейтралізувати. Це дозволяє мені відчувати гордість та позитивні емоції, які залишаться зі мною", – заявив коуч "гірників" на післяматчевій пресконференції.

"Кожна гра важлива. Зараз ми аналізуватимемо те, що сталося сьогодні, з погляду емоційної частини, щоб не робити простих помилок, які були необов’язковими.

На матч у Варшаві прийде багато українців – вони нас підтримуватимуть. Мені здається, наступна гра з «Реалом» буде трохи простішою завдяки підтримці трибун. Але, звісно, легкою вона не буде.

Непросто підготуватися до такої гри, особливо в умовах, коли ти мусиш постійно подорожувати. До того ж, треба відповідати очікуванням, адже всі чекають від нас саме перемоги", – додав Йовічевіч.

"Що ми можемо пообіцяти? Що боротимемося завжди. Ми будемо зосереджені, ми будемо вмотивовані. І, думаю, коли розігрів завершиться, ми продемонструємо свій найкращий матч.

Ми можемо грати добре і можемо дивувати, як ми здивували «Лейпциг». Так, звичайно, сьогодні Мадрид переміг заслужено, але в нашій грі теж були позитивні моменти, які ми намагатимемося покращити", – зазничив хорватський фахівець.

"Гірники" з чотирма очками йдуть на другому місці в квартеті F. Беззаперечним лідером є "Реал", який не втратив жодного очка.