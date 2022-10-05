"ФІФА нас знищила", – директор "Шахтаря"

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розкритикував дії ФІФА, через які "гірники" масово втратили гравців-легіонерів.

"У суботу ми грали з «Металістом», спрацював сигнал повітряної тривоги, і нам довелося повернутися в роздягальню, щоб відновити гру через 15 хвилин. Доводиться міняти готелі, тренерів.

Ці гравці – герої. Поїздка на матч із «Реалом» у Лізі чемпіонів на «Бернабеу» перетворюється на справжню Одіссею: вчора ми тренуємося, потім у нас сім – вісім годин автобусом до Польщі, бо з України не можна літати, а пізніше – ще чотири літаком. У нас непросте життя, але жоден гравець ніколи не скаржився і не казав, що втомився", – цитує Срну dynamomania.com.

"УЄФА через Чеферіна зробила все можливе, аби допомогти нам та українському футболу.

Водночас ФІФА знищила нас. Вона не захистила нас жодного разу. Якби в нашій ситуації опинилися «Реал», «Севілья», «Барселона» чи «Баварія», вони швидко допомогли б. Ми теж команда, і за останні 20 років ми багато дали європейському футболу.

Я хотів би, щоб хтось із ФІФА приїхав до України, пожив із нами та іншими командами і відчув, як це – жити із сиренами та бомбами", – зазначив функціонер.

"Ми мали 14 іноземців, ринкова вартість яких становила від 150 до 200 млн євро, і їм дозволили призупиняти контракти, без їх пролонгації.

Соломон і Тете мали півтора року контракту, вони пішли у «Фулгем» і «Ліон», і коли вони повернуться, у них залишиться лише шість місяців чинної угоди з «Шахтарем», далі вони стануть вільними. Це неприйнятно.

Усі казали, що збираються допомогти нам, що їм не потрібні наші гравці безкоштовно. Але є команди, які користувалися нашою ситуацією. Нічого не сталося. Життя довге, і воно як бумеранг – ти його кидаєш, і він до тебе повертається", – упевнений легендарний екскапітан "гірників".