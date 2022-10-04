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"Дніпро-1" – один із двох клубів Європи, який ще не втрачав очки у національних чемпіонатах сезону 2022/23

Конкурує з дніпрянами "Панатінаїкос".

"Дніпро-1" – один із двох клубів Європи, який ще не втрачав очки у національних чемпіонатах сезону 2022/23
"Дніпро-1"
Фото: СК "Дніпро-1"

Лише дві з 25 команди зі списку 25 ліг цього сезону не втрачали очки в національних чемпіонатах.

Це "Дніпро-1" та грецький "Панатінаїкос".

Дніпряни виграли усі чотири матчі УПЛ із загальним рахунком 11:0, а грецький клуб здобув шість перемог на старті чемпіонату з різницею м’ячів 11:2.

До минулих вихідних таких команд було чотири. Проте бельгійський "Антверпен" та іспанський "Реал" свої очки втратили у матчах проти "Кортрейка" (1:2) та "Осасуни" (1:1) відповідно.

Нагадаємо, 9 жовтня "Дніпро-1" проведе черговий матч УПЛ – "Зоря" може стати першим клубом у сезоні, який відбере очки у підопічних Олександра Кучера.

А до цього поєдинку дніпряни 6 жовтня проведуть матч третього туру Ліги конференцій проти "Вадуца". Після двох проведених матчів цього турніру "Дніпро-1" має 50% показник набраних очок, трьома очками поступаючись лідеру групи Е – нідерландському "АЗ Алкмар".

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