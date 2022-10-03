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Польща не пустила російського футболіста "Хапоеля" на гру Ліги конференцій

Санкції – у дії.

Польща не пустила російського футболіста "Хапоеля" на гру Ліги конференцій
Магомед-Шапі Сулейманов
Фото: Хапоель

"Хапоель" Беєр-Шева не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів – півзахисника Магомеда-Шапі Сулейманова – у матчі Ліги конференцій із "Лехом", повідомляє Sports Walla.

Польща нещодавно запровадила заборону на в’їзд у країну громадянам РФ.

Ізраїльський клуб намагався отримати дозвіл на в’їзд гравця, але отримав відмову. Зустріч відбудеться 6 жовтня.

Зазначимо, що Шапі цього сезону в дев’яти матчах забив два м’ячі і зробив стільки ж асистів.

Він належить "Краснодару", в ізраїльському клубі Шапі грає на правах оренди.

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