Польща не пустила російського футболіста "Хапоеля" на гру Ліги конференцій

"Хапоель" Беєр-Шева не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів – півзахисника Магомеда-Шапі Сулейманова – у матчі Ліги конференцій із "Лехом", повідомляє Sports Walla.

Польща нещодавно запровадила заборону на в’їзд у країну громадянам РФ.

Ізраїльський клуб намагався отримати дозвіл на в’їзд гравця, але отримав відмову. Зустріч відбудеться 6 жовтня.

Зазначимо, що Шапі цього сезону в дев’яти матчах забив два м’ячі і зробив стільки ж асистів.

Він належить "Краснодару", в ізраїльському клубі Шапі грає на правах оренди.