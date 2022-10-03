Зеленський підписав указ про передачу прав на телетрансляції спортивним клубам

Внесено зміни до Закону України "Про фізичну культуру та спорт".

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Закону України "Про фізичну культуру та спорт", інформує Sportarena.com.

Указом Зеленського власниками прав трансляцій стали клуби. Закон набув чинності 1 жовтня.

Наразі будь-який спортивний клуб є повноцінним організатором спортивного заходу. Це включає фінансове забезпечення, підготовку, безпеку, проведення змагання та контроль над телевізійними правами.

Нагадаємо, що 317 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення поправок до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" про розмежування спортивних заходів і змагань.

Ініціативі депутатів передувало звернення президентів "Динамо", "Дніпра-1", "Металіста", "Зорі" та "Руху". Вони заявили, що чинні правові норми недосконалі у питаннях визначення правовласника прав на телетрансляції футбольних матчів та необхідності їх упорядкування.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу раніше закликав клуби УПЛ та ПФЛ дотримуватися норм Закону України. При цьому на сайті президента України з’явилася петиція про вето на прийнятий законопроєкт.