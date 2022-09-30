У межах п’ятого туру Української Прем’єр-ліги "Верес" приймав "Рух".

Це був перший із 2019 року матч рівненської команди на рідному та оновленому стадіоні "Авангард".

Поєдинок також запам’ятався повітряною тривогою, через що стартовий свисток арбітра Олександра Солов’яна було дано з півгодинним запізненням.

Саме протистояння вийшло спекотним і завершилося бойовою нічиєю – 2:2.

Зазначимо, за інсайдерською інформацією "Спортівки", гравцям "Вереса" було обіцяно потрійні преміальні у разі перемоги у цьому матчі. Не склалося.

Додамо, що на "Авангарді" була майже заповнена VIP-ложа, хоча матч мав проходити без глядачів.

Фото: twitter.com/ZoryaLondonsk

Відеоогляд найкращих моментів зустрічі.