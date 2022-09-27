УПЛ назвала найкращих гравця та тренера вересня-серпня

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За підсумками стартових матчів чемпіонату України, зіграних у серпні та вересні, УПЛ оголосила імена найкращих гравця та тренера.

За результатами голосування найкращим футболістом було визнано півзахисника рівненського "Вереса" Дмитра Кльоца, який набрав 31,2% голосів, повідомляє пресслужба УПЛ.

У чотирьох матчах чемпіонату він відзначився одним голом та зробив стільки ж асистів.

Також серед номінантів були Дмитро Непогодов ("Чорноморець") - 23,1%, Денис Безбородько ("Зоря"/"Колос") - 19,2%, Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") - 17,9% та Андрій Цуріков ("Олександрія") - 8,6%.

Найкращим тренером став наставник найкращого футболіста вересня-серпня Юрій Вірт, який набрав майже половину голосів - 48,9%.

У боротьбі за нагороду головний тренер "Вереса" випередив Олександра Кучера ("Дніпро-1") - 23,3%, Ярослава Вишняка ("Колос") - 10,7%, Патріка ван Леувена ("Зоря") - 9,3% та Валерія Кривенцова ("Металіст 1925") - 7,8%.

Нагадаємо, що рівненський клуб після чотирьох зіграних турів посідає п'яте місце у турнірній таблиц, набравши 9 очок.