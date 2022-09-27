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Усик у Польщі зарядив енергією гравців збірної України перед вирішальним поєдинком із Шотландією

Чемпіон відвідав розташування національної команди.

Усик у Польщі зарядив енергією гравців збірної України перед вирішальним поєдинком із Шотландією
Олександр Усик зі своїм тезкою Караваєвим та капітаном команди Андрієм Ярмоленком
Фото: УАФ

Сьогодні у Кракові відбудеться вирішальний матч у групі 1В Ліги націй між збірними України та Шотландії.

Команді Олександра Петракова необхідно обов’язково перемогти, щоб вирушити на наступний рік до дивізіону А.

Несподівано вирішив приїхати проінспектувати готовність "синьо-жовтих" до цього поєдинку без одного пояса абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, Олександр приїхав до Польщі, щоб відвідати свою родину. Водночас він вирішив відвідати і головну команду країни.

Спортсмени поспілкувалися на різні теми. Сподіваємося, що поради нашого уславленого боксера стануть у нагоді футболістам збірної України сьогодні на полі.

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