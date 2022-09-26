Гра з Шотландією може стати останньою для Петракова біля керма збірної, – головний тренер провів пресконференцію

Завтра у Кракові збірна України зіграє із Шотландією у заключному турі Ліги націй.

Напередодні матчу головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поспілкувався зі ЗМІ.

"Більше року я працюю тренером збірної України, я вже адаптувався. Спочатку було дуже тяжко, але це специфіка національної збірної. Кожна гра є дуже відповідальною, особливо перед людьми.

Рівень національної збірної дуже високий, і ця одна гра коштує 10 матчів у чемпіонаті України. Тому коли відбуваються матчі збірної, то відчуваю велику втому. Я швидко відходжу, але це дуже серйозний рівень та велика відповідальність.

Мій контракт? Жодних переговорів немає. Завтра гра, а після неї все дізнаєтесь. Усі питання – до президента УАФ. Усі футболісти, які зараз у команді – здорові. Ми маємо мету, ми всі хочемо піднятися в дивізіон А", – цитує Петракова пресслужба УАФ.

"Не знаю, хто гратиме у складі збірної Шотландії, я стежитиму за своєю командою. Ми вже обігравали шотландців у плей-офф відбору на чемпіонат світу з рахунком 3:1, тепер вони нас обіграли у Глазго. Тож рахунок по матчах 1:1.

Тепер гратимемо новий матч. Я подякував шотландцям за те, що вони погодилися перенести ці матчі на вересень. Вони могли відмовитись, але не зробили цього.

Ми не Франція чи Іспанія – ми не можемо поставити три-чотири склади рівноцінних. Ми маємо втрати, наприклад Олександр Зінченко. Він хороша людина та класний футболіст. Нам часто не вистачає футболістів.

У першому матчі не грав Забарний через дискваліфікацію, не було Миколенка, хоча він хотів зіграти. Нам складно, коли не грають деякі основні футболісти. Бракує Бущана, Шапаренка", – зазначив коуч.

"1 червня була зовсім інша гра – плей-оф відбору на чемпіонат світу. Ліга націй – зовсім інший турнір. 21 вересня ми не виходили з іншим настроєм, але люди приїхали із різних клубів: хтось грає, хтось ні.

Це все наклало свій відбиток. Усі приїхали у різному стані, у нас була погана ситуація перед матчем із Шотландією. Наразі всі вирівнялися, хлопці добре працюють. Усі готові до гри. Ми дуже хочемо вийти на поле та реабілітуватися.

Не знаю, скільки українців завтра буде на матчі. Нині такі реалії, ми всі матчі граємо не вдома. Дуже хочеться грати вдома, коли це станеться – не знаю. Але у Польщі ми почуваємося як удома", – додав головний тренер збірної.

Нагадаємо, матч із Шотландією може стати для Петракова останнім на чолі збірної, оскільки цього року завершується його контракт.

Зустріч розсудить грецька бригада арбітрів на чолі з Тасосом Сідіропулосом.

Стартовий свисток пролунає о 21:45.