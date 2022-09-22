Петраков назвав причини великої поразки збірної України

Фото: EPA/UPG Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав прес-конференцію після несподіваної великої поразки в Глазго від Шотландії (0:3) у матчі Ліги націй.

За словами фахівця, якого цетує пресслужба УАФ, команда не змогла показати максимум, адже мала кадрові проблеми.

- Чому ваша команда сьогодні виглядала інакше, ніж раніше?

— У нас не було основних гравців, які зазнали травм, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву"… Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало.

У першому таймі команда виглядала ще більш-менш, а в другому ми побачили стільки браку… Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Учора під час тренування побачив — щось не те. Зупинив заняття, поговорив із ними…

— Чи ви вважаєте, що зараз Шотландія має найвищі шанси на перемогу в групі?

— Спершу ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду — важливий поєдинок із Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце.

— Чому ви замінили Степаненка в перерві?

— У нього була жовта картка. Я з ним поспілкувався в перерві, вирішив замінити.

— Чи могли б ви прокоментувати гру Бондаря? У вас була дилема, кого ставити — його чи Кривцова?

— Дилема існує завжди. Бондар вийшов в «основі» разом із Матвієнком. Я вирішив зіграти таким складом. Усе вирішує головний тренер. Виграє команда, а програє одна людина — головний тренер. Це моя провина.

— Це ви просили про перенесення туру УПЛ перед матчами збірної України?

— Я розмовляв про це, оскільки ми граємо не вдома. У нас у країні йде війна, ви знаєте про це? Нам потрібно провести гру, сісти в поїзд чи автобус. Уже не так, як раніше, коли ми сіли в літак і полетіли.

— Чи залишиться Анатолій Трубін у розташуванні команди?

— Я прийняв рішення, подякував йому. Він поїде на допомогу молодіжній збірній України. Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма.