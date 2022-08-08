Петраков зробив заяву про підготовку збірної України до осінніх матчів

У наступному місяці "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії і двічі з Шотландією.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков, який 6 серпня святкував свій 65-й День народження. розповів про підготовку до вересневих матчів в Лізі націй.

При цьому коуч національної команди відзначив насичений графік свого робочого процесу, який почався у серпні у Польщі під час матчу кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Зоря" - "Університатя" (1:0).

"Так, я переглянув матч, після якого підійшов, привітав із перемогою головного тренера луганців Патріка ван Леувена. Я з ним знайомий дуже давно — ще з академії "Шахтаря".

Наступного ж дня я рано-вранці виїхав із Любліна до Лодзі, де подивився тренування київського "Динамо" й зустрівся з Мірчею Луческу. Потім вилетів з Варшави до Рима, де 7 серпня подивився товариську гру "Рома" — "Шахтар" (5:0).

У понеділок прибуду до місця збору "гірників" — у добре знайоме мені Брдо, що неподалік словенської столиці Любляни, де в травні національна команда проводила свій збір. Там поспостерігаю за тренувальним процесом донеччан, а вже 9 серпня переїду за 180 км звідти — до австрійського Граца, аби подивитися матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Штурм" — "Динамо", - цетує Петракова пресслужба УАФ.

"А наступного дня — назад: розраховую подивитися контрольні ігри "Шахтаря" та СК "Дніпро-1" — знову у Словенії.

11 серпня вранці я вилітаю до Лондона, у гості до клубу "Брентфорд", де працює мій добрий друг — данський тренер Томас Франк, з яким я хочу поговорити щодо нашого українського гравця Єгора Ярмолюка, який улітку перейшов до цього лондонського клубу. Буду присутній на матчі Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". А вже після цього лечу з Лондона до Варшави, сідаю в рейсовий автобус і повертаюся до Києва, - поділився своєю логістикою головний тренер збірної.

На думку Петракова три матчі національної команди під час вересневого збору будуть складними і з точки зору опонентів, і з огляду на важкі тривалі перельоти.

"У турнірах на рівні національних команд немає прохідних ігор. Це — Ліга націй УЄФА, тут одна осічка може дорого коштувати. Це в клубній роботі можна десь програти, а потім надолужити. А тут програв — і фактично тебе вже немає як претендента на перемогу у групі.

Турнірна дистанція коротка, і всі поєдинки вирішальні. Не забуваймо, що Шотландія перед своїми вболівальниками прагнутиме взяти реванш за поразку в плей-оф (Чемпіонату світу, - прим. LB.ua). У нас же у Глазго через перебір жовтих карток не гратимуть два провідні виконавці — Забарний та Зінченко.

Крім того, шотландці хочуть реваншу, а нам важливо не допустити цього. У нас одне завдання — посісти перше місце у групі. Яким би важким не був збір, завдання слід виконувати, незважаючи на те, що важкий переліт буде із Глазго до Єревана: шість із половиною годин льоту плюс різниця в часі — три години вперед...

Відповідно, значно менше часу залишається на відновлення після першої гри, із Шотландією. Буде складно. Не маю жодних секретів — обов’язково матиме місце серйозна ротація", - зазначив Петраков.

Разом з тим, керманич збірної не зміг точно відповісти на питання, коли розпочнеться вересневий збір команди.

"Зовсім точно сказати поки що не можу — це залежить від того, як виступатимуть наші клуби в єврокубках. Швидше за все, ми зберемося десь під Варшавою, хотілося б десь 16 вересня, із гравцями, які, ми сподіваємося, будуть грати в єврокубках і базуватимуться в Польщі.

А щодо легіонерів, то я вже призначив тренування на вечір 19 вересня у Глазго — там команда збереться в повному складі. Ми прибудемо туди, вилетівши вранці з Варшави, а хлопці з іноземних чемпіонатів мають приїхати впродовж дня", - додав Петраков.

Нагадаємо, "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії (24 вересня) і двічі з Шотландією (21 і 27 вересня).