"Штурм" підписав нападника молодіжної збірної Нідерландів перед матчем-відповіддю з "Динамо"

Еммануель Емегха перебрався до Австрії з бельгійського чемпіонату.

Австрійський "Штурм" у пошуках посилити атакувальну міць та ліквідувати гандикап в один м'яч, отриманий у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо", підписав з "Антверпена" форварда Еммануеля Емегху, повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 19-річним форвардом розраховано до 2026 року. На рахунку гравця 5 голів в 7 матчах за збірну Нідерландів U-19.

Нагадаємо, зустріч у відповідь з "Динамо" відбудеться в Граці вже завтра, 9 серпня. Початок поєдинку – у 21:30 за Києвом.