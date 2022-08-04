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"Динамо" мінімально обіграло "Штурм" у першому матчі передостаннього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Знову героєм матчу став Олександр Караваєв.

"Динамо" мінімально обіграло "Штурм" у першому матчі передостаннього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: ФК "Динамо"

Київське "Динамо" в рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у польському Лодзі приймало австрійський "Штурм" та здобуло мінімальну перемогу – 1:0.

Автором єдиного у матчі голу став Олександр Караваєв.

Нагадаємо, саме Караваєв приніс "Динамо" перемогу в матчі-відповіді в Стамбулі проти "Фенербахче".

Що цікаво, Олександр міг не опинитися у старті, якби не травма Віктора Циганкова.

До речі, у цьому матчі кияни виглядали набагато змістовніше, ніж проти турецького клубу, але роботи в Мірчі Луческу ще дуже багато. Насамперед зі створенням моментів.

За тиждень команди зустрінуться знову, цього разу в Граці.

Огляд матчу "Динамо" - "Штурм".

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