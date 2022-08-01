Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив про те, що зараз через війну клуб не має можливості купувати досвідчених гравців, особливо легіонерів.
"Дуже хотіли б оновити склад досвідченими гравцями, але зараз це неможливо. Агенти навіть у переговори не вступають, бо ніхто нічого не знає щодо війни. Дуже важко сьогодні проводити трансфери, особливо легіонерів", повідомив Суркіс в інтерв'ю "Циганик LIVE".
Нагадаємо, після матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" (2:1) клуб покинув Беньямін Вербіч, який підписав 3-річний контракт з грецьким "Панатінаїкосом".