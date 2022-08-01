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Суркіс заявив про неможливість трансферів у реаліях російсько-української війни

У "Динамо" зараз немає такої можливості.

Суркіс заявив про неможливість трансферів у реаліях російсько-української війни
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив про те, що зараз через війну клуб не має можливості купувати досвідчених гравців, особливо легіонерів.

"Дуже хотіли б оновити склад досвідченими гравцями, але зараз це неможливо. Агенти навіть у переговори не вступають, бо ніхто нічого не знає щодо війни. Дуже важко сьогодні проводити трансфери, особливо легіонерів", повідомив Суркіс в інтерв'ю "Циганик LIVE".

Нагадаємо, після матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" (2:1) клуб покинув Беньямін Вербіч, який підписав 3-річний контракт з грецьким "Панатінаїкосом".

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