Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив про те, що зараз через війну клуб не має можливості купувати досвідчених гравців, особливо легіонерів.

"Дуже хотіли б оновити склад досвідченими гравцями, але зараз це неможливо. Агенти навіть у переговори не вступають, бо ніхто нічого не знає щодо війни. Дуже важко сьогодні проводити трансфери, особливо легіонерів", повідомив Суркіс в інтерв'ю "Циганик LIVE".