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Тіна Кароль виконає гімн України у благодійному матчі "Динамо" проти "Евертона"

Початок поєдинку – сьогодні о 21:45 за київським часом.

Тіна Кароль виконає гімн України у благодійному матчі "Динамо" проти "Евертона"
Фото: ФК "Динамо"

Заслужена артистка України Тіна Кароль виконає гімн України на благодійному матчі "Евертона" та "Динамо", повідомляє sportarena.com.

Зустріч відбудеться на "Гудісон Парк" у Ліверпулі та пройде під гаслом "Match for Peace! Stop the War". Усі кошти, зібрані під час гри, будуть спрямовані на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що "Евертон" надасть дві тисячі безкоштовних квитків для переселенців із України.

Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. Транслятором благодійного матчу стане телеканал “2+2”.

Нагадаємо, що у складі "ірисок" із зими 2022 року виступає екс-захисник "Динамо" Віталій Міколенко. За півроку українець відіграв у 16 матчах "Евертона", забивши один гол.

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