Українці Монзуль довірили обслужити фінал жіночого Євро-2022

Українка Катерина Монзуль призначена головним рефері фіналу жіночого чемпіонату Європи між збірними Англії та Німеччини, повідомляє пресслужба УЄФА.

До суддівської бригади увійшла також її землячка Марина Стрілецька, яка стане однією з лайнсвумен, другим боковим арбітром стала полька Пауліна Барановська.

Четвертим рефері призначено француженку Стефані Фраппар. За VAR відповідатимуть італійці Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Варто відзначити, що Монзуль судила фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.

Нагадаємо, матч Англія – Німеччина пройде в неділю, 31 липня, у Лондоні на арені "Вемблі". Стартовий свисток Монзуль дасть о 19:00.