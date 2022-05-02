​УЄФА відстороняє всі збірні РФ та російські клуби на сезон 2022-2023

Російських команд не буде в Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі Європи, Лізі конференцій, Лізі чемпіонів серед жінок та у Юнацькій лізі УЄФА.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалила рішення не допустити російські клуби до участі в Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Російських клубів не буде у клубних турнірах УЄФА у сезоні 2022/23", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, російських команд не буде у майбутньому сезоні у Лізі чемпіонів УЄФА, Лізі Європи УЄФА, Лізі конференцій УЄФА, Лізі чемпіонів УЄФА серед жінок та у Юнацькій лізі УЄФА.

Російські клуби та збірні усунуті рішенням УЄФА та ФІФА від 28 лютого через військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.

25 лютого виконком УЄФА проголосував за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів до Парижа як покарання за вторгнення РФ в Україну.