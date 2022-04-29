"Динамо" відзвітувало про доходи від благодійного матчу з "Легією"

Матч благодійного євротуру "Динамо" проти "Легії" (3:1) допоміг зібрати 220 тисяч євро (6,9 млн гривень) для допомоги Україні, повідомляє пресслужба київського клубу.

Кошти зібрали за рахунок продажу квитків, пожертвувань уболівальників і телеглядачів, а також продажу атрибутики.

Польський клуб передав гроші послу України в Польщі, а посольство перенаправить їх організаціям, які підтримують українських біженців.

Раніше президент столичного клубу Ігор Суркіс розповів, що матч проти дортмундської "Боруссії" (3:2) допоміг зібрати 400 тисяч євро для допомоги Україні.